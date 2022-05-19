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لبنان

جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
19-05-2022 | 11:45
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1098313. 
كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10414. 
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