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لبنان

عقوبات أميركية جديدة على حزب الله.. من شملت؟

Lebanon 24
19-05-2022 | 12:10
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فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لـوزارة الخزانة الأمريكية 6 أشخاص و8 شركات على لائحة المكتب بتهمة تمويل حزب الله.
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واستهدفت على وجه التحديد رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبد الله "الوسيط المالي" لـ"حزب الله"، إضافة إلى خمسة أشخاص على صلة به و8 من شركاته في لبنان والعراق. 

وأشار المكتب في بيان إلى أن الشخصيات والشركات الذين استهدفتهم واشنطن هم على التوالي: أحمد جلال رضى عبد الله، علي رضا عبد الله، حسين أحمد جلال عبد الله، حسين رضا عبد الله، حسين كامل عطية، جوزيف إيليا هيدموس.

كما فرض عقوبات على مؤسسة "منتوجات المختار"، وشركة "فوكوس ميديا ش.م.ل."، وشركة "فوكوس ميديا ش.م.ل. أوف شور"، ومؤسسة "يونايتد جنرال كونتراكتينغ"، ومؤسسة "يونايتد جنرال هولدينغ"، ومؤسسة "يونايتد جنرال أوف شور"، ومؤسسة "يونايتد جنرال سرفيسيز" ومؤسسة "يونايتد للمعارض الدولية ش.م.م".
المصدر: روسيا اليوم
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