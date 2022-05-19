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لبنان

شمعون استقبل المهنئين في السوديكو: المعارضة برهنت قدرتها التغييرية الكبيرة

Lebanon 24
19-05-2022 | 12:33
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واصل رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب المنتخب كميل شمعون لليوم الثاني والأخير استقبال وفود المهنئين بانتخابه عن المقعد الماروني في دائرة بعبدا، في البيت المركز للحزب - السوديكو، وإلى جانبه الرئيس السابق للحزب دوري شمعون وأعضاء المجلس السياسي والأعلى، وغص البيت المركزي بالشخصيات السياسية المهنئة ووفود شعبية من مختلف المناطق ومحازبي الأحرار.
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وألقى شمعون كلمة أمام الوفود، هنأ في مستهلها جميع نواب المعارضة المنتخبين، مؤكدا أن "المعارضة برهنت قدرتها التغييرية الكبيرة"، آملا أن "تبقى موحدة من أجل أن تصون البلد ولمصلحة الشعب اللبناني". ورفض "القبول بالتعطيل والتلاعب بالإستحقاقات الدستورية"، معتبرا أن "التعطيل بالماضي أوصل البلد إلى الإنهيار".
 
وأمل أن "تتشكل حكومة بأسرع وقت واحترام الفرص الدستورية"، لافتا الى أنه "إذا أراد الرئيس نبيه بري أن يترك مجلس النواب يوما ما فعليه أن يترك لمسة تبيض صفحته".
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