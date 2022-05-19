حبشي: لضبط النفس في بعلبك الهرمل وتسليم القاتل

غرد النائب انطوان حبشي عبر حسابه على تويتر: "انها ليست المرة الاولى ولن تكون المرة الأخيرة اذا لم تضرب القوى الامنية بيد من حديد في بعلبك الهرمل وتعيدها الى رحاب الدولة والقانون. ان أرواح الناس ليست سلعة رخيصة تحت رحمة السلاح المتفلت. اني أتوجه بأحر التعازي لأهل الضحية وأتمنى عليهم ضبط النفس، كما ادعو في نفس الوقت الجهات المعنية الى تسليم القاتل حقنا للدماء وتفاديا للاسوأ. لقد تواصلت مع مدير المخابرات، ومشكورا تبين لي انه يتابع الوضع بشكل حثيث، ونتمنى على القوى الامنية ان تقوم بواجبها بشكل كامل".

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