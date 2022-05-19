سلام التقى رئيس "اللقاء الشبابي اللبناني - الفلسطيني"

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اعلن "اللقاء الشبابي اللبناني - الفلسطيني" في بيان،ان "رئيسه أحمد عبد الله الشاويش زار الرئيس تمام سلام في منزله بالمصيطبة، وتناول البحث الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والوضع الاقتصادي والاجتماعي خصوصا".ورحب الرئيس سلام بالشاويش وتمنى "الخير للبنان رغم الأوضاع التي نشهدها والتي لا تبشر بالإنفراج القريب، والتي لا يمكن لأحد أن يتوقع ماذا تخبئ للبنانيين في الايام القادمة".من جهته تمنى الشاويش، على "الحكماء والوطنيين في لبنان ومنهم الرئيس سلام، أن يتوحدوا حول مصلحة الوطن قبل انهياره بشكل كامل".كما وحذر من أن "الازمة الاقتصادية ستكون أصعب مما كانت عليه في السابق"، ودعا الجميع الى "تغليب مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية والطائفية قبل فوات الاوان وقبل زحف الناس مجددا الى الساحات".وختم متمنيا ان "يحل الامن والامان والسلام والاستقرار والمحبة بين جميع أطياف الشعب اللبناني، وان تستوعب الاطراف السياسية اللبنانية مخاطر الوضع الاقتصادى المتردي".