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لبنان

الأبيض التقى ممثلي جمعيات مرضى السرطان: لا نية لرفع الدعم

Lebanon 24
19-05-2022 | 12:58
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 أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض أنه "طلب إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء يوم غد للموافقة على خمسة وثلاثين مليون دولار شهريا لدعم الدواء لمدة أربعة أشهر متتالية، ما يؤمن إستقرارا في موضوع تأمين الدواء في المرحلة القريبة المقبلة. وشدد على أهمية إقرار هذا البند وإلا يكون لبنان يوجه رسالة سلبية للشركات العالمية في الخارج والتي بدأت تمتنع عن إرسال الدواء إلى لبنان نظرا للتأخر في تسديد مستحقاتها".
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كلام الوزير الأبيض جاء في خلال لقاء مطول عقده بعد ظهر اليوم في وزارة الصحة العامة مع ممثلي الجمعيات الداعمة لمرضى السرطان وشرح فيه بالتفصيل الواقع الدوائي والعقبات المالية التي تتجدد في كل فترة وتحول في شكل أساسي ورئيسي دون وصول الأدوية في الوقت المناسب.
 
وأسف "للتأخير الذي حصل على خط وزارة المالية - مصرف لبنان في تنفيذ القرار السابق لمجلس الوزراء والذي قضى بتحويل خمسة وثلاثين مليون دولار للدواء من حقوق السحب الخاصة، مضيفا أنه تلقى من مصرف لبنان وعدا بالتنفيذ فور إتمام وزارة المال التي أكدت من جهتها إتمام الإحالات اللازمة يوم أمس".
 
ولفت إلى أن "المبلغ الشهري لدعم الدواء والمحدد بخمسة وثلاثين مليون دولار ليس كافيا ولكنه يحل ثمانين في المئة من الحاجات، باعتبار أن المخصص من هذا المبلغ لأدوية السرطان يبلغ عشرين مليون دولار في حين أن الحاجة الكاملة لا تزيد عن حوالى أربعة وعشرين مليونا. لذا، من المهم تمرير قرار الدعم في مجلس الوزراء لتتمثل المعركة التالية بتنفيذه من قبل الجهات المالية المعنية".
 
من جهة ثانية، أوضح الأبيض لممثلي الجمعيات الاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة العامة لتأمين الدواء والتي تبقى مرتبطة بتأمين التمويل المالي، مشددا على "ألا نية على الإطلاق لرفع الدعم".
 
وختم مؤكدا "ضرورة ترسيخ الشراكة الإيجابية والفعالة بين الوزارة والجمعيات بما يؤمن مصلحة المريض وعلاجه بالدرجة الأولى ويعزز ما يحتاج إليه من ثقة".
 
وشارك في اللقاء ممثلون عن الجمعيات التالية: الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي، جمعية مي جلاد لمرضى السرطان، جمعية وعينا مواجهة لمرضى السرطان
‏ (Faire Face)، بربارة نصار لدعم مرضى السرطان، جمعية سعيد لمكافحة سرطان القولون والمستقيم، صندوق دعم مرضى السرطان البالغين في الجامعة الاميريكية في بيروت، جمعية الاطفال أولا (Kids First)، مركز سرطان الاطفال في لبنان،  Revive Association،  
Chance Association.
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