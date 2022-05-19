توقيف أشخاص لمشاركتهم بمسيرات دراجات نارية جابت الضاحية وأطلقوا شعارات مذهبية

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المشرفية - بعبدا المدعو (ش.ر) من الجنسية الجزائرية، وفي منطقة حي السلم - بعبدا المواطنين (ح.م) و (ع.ن)، لمشاركتهم في مسيرات الدراجات النارية التي جابت الضاحية الجنوبية وأطلقت شعارات مذهبية وطائفية.وأقدم الأول على إطلاق النار أثناء تلك المسيرات بتاريخي 16و17/5/2022، إضافة إلى تعاطي المخدرات والإتجار بالأسلحة والمشاركة في أحداث الطيونة، وضُبط بحوزته مسدسين حربيين وذخائر حربية. كما ضبط بحوزة الثالث مسدس حربي.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".