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لبنان

غداً.. تدابير سير على طريق الشام الدولية

Lebanon 24
19-05-2022 | 13:24
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتعبيد الحُفَر على طريق الشام الدولية عند عدة نقاط في صوفر وبحمدون وعاليه، وذلك يوم غد الجمعة 20/05/2022 اعتباراً من الساعة 6،30 صباحًا ولحين الانتهاء.
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 ستؤدّي هذه الأشغال إلى قطع جزئي للسير على المسرب حيث تقوم الأعمال وسيتم تحويله على المسرب الآخر.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.  
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