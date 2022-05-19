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لبنان

في حارة صيدا... جيب يصدم مواطنًا يقل دراجة آلية

Lebanon 24
19-05-2022 | 14:11
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صدم جيب من نوع باثفاندر مواطنًا كان يقل دراجة آلية ويدعى و.ج.  وذلك في حارة صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
وعمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد على إسعافه ونقله إلى مستشفى الراعي  في صيدا لتلقي العلاج.
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حارة صيدا

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