في حارة صيدا... جيب يصدم مواطنًا يقل دراجة آلية

صدم جيب من نوع باثفاندر مواطنًا كان يقل دراجة آلية ويدعى و.ج. وذلك في حارة صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد على إسعافه ونقله إلى مستشفى الراعي في صيدا لتلقي العلاج.