خلف: لم ألتق الرئيس بري

غرد النائب المنتخب ملحم خلف عبر حسابه على "تويتر": "‏أنفي نفيا قاطعا ما ورد في أخبار محطة ‎@MTVLebanonNews الليلة عن لقائي بالرئيس بري. ولو إلتقيت به فعلا لكنت صرحت عن ذلك من دون أي مواربة. أدعو لمن يعنيه الأمر العودة الى حرفيته وموضوعيته في نقل الخبر والتثبت من صحته!".

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