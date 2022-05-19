في جبل محسن... النيران تلتهم سيارة بأكملها

عملت فرق الإطفاء على إخماد حريق سيارة في منطقة جبل محسن - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد التهمت النيران كامل أجزاء السيارة.



ورجحت المصادر أن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي.