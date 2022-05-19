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لبنان

في جبل محسن... النيران تلتهم سيارة بأكملها

Lebanon 24
19-05-2022 | 14:32
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عملت فرق الإطفاء على إخماد حريق سيارة في منطقة جبل محسن - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وقد التهمت النيران كامل أجزاء السيارة. 

ورجحت المصادر أن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي.
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