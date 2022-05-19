إصابة بسقوط جزء من سقف مطبخ في مدينة صور

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جزء من سقف مطبخ في مدينة صور.

وعمل الدفاع المدني على معالجة مواطنة سورية ميدانياً، ويعمل على إزالة الجزء الخطير المتبقي.

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