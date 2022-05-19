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لبنان

إصابة بسقوط جزء من سقف مطبخ في مدينة صور

Lebanon 24
19-05-2022 | 15:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جزء من سقف مطبخ في مدينة صور.
وعمل الدفاع المدني على معالجة مواطنة سورية ميدانياً، ويعمل على إزالة الجزء الخطير المتبقي.
 
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