النائب شربل مارون: سنحاسب سارقي البلد

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التقى النائب المنتخب شربل مارون اهالي بلدة لبايا في البقاع الغربي، والقى كلمة جاء فيها: "أن هذا الوطن سرق، وسارقوه سيحاسبون مهما طال الزمن او قصر".ودعا إلى "عدم اليأس مهما تراكمت وكبرت الظروف"، وقال: "على مدى سنتين ونصف، شيطنوا الذي شيطنوه، حاربونا لأبعد الحدود، واليوم أمام انتصار كبير من شمال الوطن حتى جنوبه ومن شرقه حتى غربه، انتصر فريقنا الذي يحمي الوطن، فريق يعرف قيمة الدماء والاستشهاد والتضحيات، واليوم مطلوب منا تضحيات أكثر وأكثر وسنربح قضيتنا".وتابع: "الوطن ليس حقيبة لنسرقه، هذا الوطن الذي قدم الشهداء ليبقى الوطن واهله ومشوارنا مع اهالي البقاع الغربي طويل، فكما كنا سوى سنبقى معا لإنجاز ما يمكن انجازه من مشاريع انمائية للمنطقة" .وختم مارون: "جئنا اليوم لتغيير مسلكية النواب الذين بعد الفوز ينتظرون الناس في بيوتهم، ومسلكيتنا هي ان النائب في خدمة شعبه وتفقد معاناتهم ومعالجتها".