الجيش يطوق منزلا في بليدا يحتوي على ألغام قابلة للانفجار جمعها شخص يعاني من اضطرابات نفسية

يطوق الجيش يطوق منزلًا في بلدة بليدا، قضاء مرجعيون، يحتوي على كمية كبيرة من الالغام القابلة للانفجار (اكثر من 30 لغما) قد قام بجمعها شخص يقال انه يعاني من اضطرابات نفسية.

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