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لبنان

مقتل شخص وإصابة آخرَين نتيجة إطلاق نار في بعلبك

Lebanon 24
19-05-2022 | 16:29
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 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 19 / 5 / 2022 في مدينة بعلبك أقدم المطلوب (أ.ح.ج) يرافقه (ع.م.ج) و(ع.ع.ج) وشقيقاه (م.ع.ج) و(م.ع.ج)، على إطلاق النار باتجاه محل عائد للمواطن (و.ر) ما أدى إلى مقتله وإصابة (م.د.ب) و(ب.ع.ر).
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على الفور سيرت وحدات الجيش دوريات معززة ونفذت تدابير أمنية في المنطقة ودهمت منازل يشتبه بوجود مطلقي النار داخلها. وقد أقدم مسلحون على إطلاق النار في الهواء لدى وصول وحدات الجيش.
بنتيجة عمليات الدهم، تم ضبط سلاح حربي وبندقيتي صيد وكمية من المخدرات والذخائر الحربية وكاميرات المراقبة.
تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص".
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