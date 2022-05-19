كشفت نتائج الإنتخابات النيابية ذهول عدد من السفارات والجهات المعنية بوضع لبنان عن معلومات محققة، والغوص في معلومات تستند إلى السمع أو الوهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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