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لبنان

صرف النظر

Lebanon 24
19-05-2022 | 17:07
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يتجه حزب بارز لصرف النظر عن استمرار العلاقة مع وزير سابق على خلفية نتائج ما حصل قبل الأحد الماضي وبعده، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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