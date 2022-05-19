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لبنان
صرف النظر
Lebanon 24
19-05-2022
|
17:07
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يتجه حزب بارز لصرف النظر عن استمرار العلاقة مع وزير سابق على خلفية نتائج ما حصل قبل الأحد الماضي وبعده، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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