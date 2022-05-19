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لبنان

العمل على توحيد الرؤية بعد تسلّم المجلس الجديد ولايته

Lebanon 24
19-05-2022 | 17:21
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علمت "اللواء" من مصادر نواب قوى التغيير والمستقلين ان "الاتصالات واللقاءات التي اجريت لم تتوصل حتى الآن الى اي توافق نهائي على تشكيل كتلة او جبهة، وان هناك العديد من الافكار التي تُطرح لكنها لم تتبلور بعد، بالرغم من ان الاتجاه السائد هو العمل سوياً على قضايا تشكل قواسم مشتركة متفاهم عليها وجرى طرحها وتبنيها قبل الانتخابات".
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وأوضحت ان "البحث يجري حول فكرة تشكيل ائتلاف يعمل على هذه القضايا المشتركة وليس بالضرورة كتلة نيابية موحدة، نظرا لوجود تباينات حول العديد من الامور".
وقالت انه "بعد تسلم المجلس الجديد ولايته الاسبوع المقبل سيتكثّف العمل لتوحيد الرؤية حول اي قرار سيُتخذ".
المصدر: اللواء
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