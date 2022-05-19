إعادة تشغيل معمل الطاقة في دير عمار

أفادت بعض المعلومات عبر "اللواء" أنه "تم اعادة تشغيل معمل انتاج الطاقة في دير عمار عبر ربطه بالشكبه الكهربائيه خلال ساعات، بعد تفريغ مادة المازوت بالخزانات ليعاد التقنين كما كان سابقاً".

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