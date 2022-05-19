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لبنان

إعادة تشغيل معمل الطاقة في دير عمار

Lebanon 24
19-05-2022 | 17:53
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أفادت بعض المعلومات عبر "اللواء" أنه "تم اعادة تشغيل معمل انتاج الطاقة في دير عمار عبر ربطه بالشكبه الكهربائيه خلال ساعات، بعد تفريغ مادة المازوت بالخزانات ليعاد التقنين كما كان سابقاً".
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المصدر: اللواء
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دير عمار

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