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لبنان

صوت إنفجار بين الصرفند والسكسكية... إليكم ما حدث

Lebanon 24
19-05-2022 | 23:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط قتيلين هما خ. و ح. سبليني من بلدة السكسكية، عقب انفجار "تروبين" للصيد فيهما.
 
وكان قد سُمع صوت إنفجار بين الصرفند والسكسكية عند وقوع الحادثة.
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