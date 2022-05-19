صوت إنفجار بين الصرفند والسكسكية... إليكم ما حدث

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط قتيلين هما خ. و ح. سبليني من بلدة السكسكية، عقب انفجار "تروبين" للصيد فيهما.



Advertisement وكان قد سُمع صوت إنفجار بين الصرفند والسكسكية عند وقوع الحادثة.