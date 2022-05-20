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لبنان

إليكم آخر التطورات ما بعد إشكال بعلبك!

Lebanon 24
20-05-2022 | 00:57
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عقد اجتماع لعشيرة آل جعفر ليل امس في منزل أبو علي ياسين انضم اليه النائب إيهاب حمادة.
 
وجرى تسليم المدعو أ. جعفر لمخابرات القاع كبادرة من آل جعفر على خلفية الحادثة التي حصلت في مدينة بعلبك والتي ذهب ضحيتها وضاح الرفاعي وجرح اثنين اخرين.
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آل جعفر

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