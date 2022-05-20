مداهماتٌ في الدامور والضاحية وزحلة.. ما السبب؟

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ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" خلال عدد من عمليات الدهم، كميات كبيرة مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسّل وخصوصاً السجائر الإلكترونية (vape).وشملت المداهمات التي نفذها جهاز مكافحة التهريب التابع للإدارة، الدامور وضبية وطبرجا وعرمون وزحلة وعدداً من بلدات البقاع الغربي أبرزها راشيا، إضافة إلى بيروت ومناطق عدة في ضاحيتها الجنوبية ولا سيّما الغبيري.وسُطرَت محاضر بالمخالفين وأودعت القضايا القضاء المختص.