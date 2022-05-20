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لبنان

النائب طه ناجي: نطالب بتسريع انتشال شهداء زورق الموت

Lebanon 24
20-05-2022 | 01:14
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قال النائب عن طرابلس طه ناجي، في بيان، على عتبة دخولنا إلى المجلس النيابي، نطالب الحكومة بتسريع ملف انتشال شهداء زورق الموت الذين ينتظرهم أهلهم وأحباؤهم ليقوموا بواجبهم تجاههم وعمل ما يليق بهم، وذلك في بلد لم يعاملهم بانصاف ولا رعاهم برحمة، مما أدى إلى محاولة الهروب حتى لا يختنقوا اقتصاديًا و لا يضيعوا إهمالًا،  و للأسف لقد اختنقوا بالأمواج وضمهم قعر البحر إليه؟
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وتابع: "نهيب بالحكومة أن تعمل كل ما في وسعها بإنجاز الاتصالات المطلوبة مع الدول القادرة على إخراج أهلنا وأولادنا بما لديها من تقنيات متقدمة.. فنحن لا نفهم عدم إتمام ذلك حتى الآن".
 
 
 
 
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