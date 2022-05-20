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لبنان

بعد "النيابة".. هل سيحظى "الدكتور" بـ"الريّاسة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2022 | 01:30
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يبدو أن النائب المُنتخب الدكتور عبد الرحمن البزري يرسم طريقاً أبعد من النيابة، والأمرُ هذا ظهر في مواقف جديدة تتماوجُ على أكثر من وتر. فمن جهة أولى، ينتقد البزري "حزب الله" ويعتبر أنه لم يكن معه يوماً منذ العام 1992، ومن جهة ثانية، يُبدي احترامه للحزب والمقاومة.
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كلامُ البزري المُنتقد لـ"حزب الله" برز مؤخراً في فيديو له تم تداوله بكثافة، علماً إنه كان استقبل وفداً من قيادة الحزب في الجنوب لتهنئته بالفوز. 
في ظل كل ذلك، يرى مراقبون أنّ البزري يسعى لاستمالة أطراف "الثورة والتغيير" داخل مجلس النواب لتسميته رئيساً، وهو يعتمد لهذه الغاية خطاباً "مُحيّراً"، إذ يؤكد أن الحزب لا يدعمه، في حين أنه "لا يذمّ" به. 
ما يقولُه البزري أيضاً قد لا يُزعج الحزب، فخطابه ليسَ صدامياً، لكنه الأقرب إلى المصارحة العلنية لتصوير أنه لا يلقى دعماً من الأخير، كي لا ينفر الآخرون منه لاسيما أولئك الذين يحملون لواء "السيادة" في مجلس النواب.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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