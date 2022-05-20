مرشح للانتخابات: كاسة المتّة بتسوى تاريخكم كلو!

تعالت صرخات "الثوار" في مدينة طرابلس الذين رفعوا شعار التغيير منذ انطلاق حراك 17 تشرين بوجه بعض المرشحين في الانتخابات النيابية، اذ رأى هؤلاء أن "النظام السوري" سعى للعودة الى لبنان من خلال هذه الشخصيات عبر خرق لبعض لوائح الثورة وذلك بعد تسريب حديث لأحد المرشحين مستهزئاً فيه من مجموعات الحراك حيث قال: "كاسة المتة اللي منشربا فيها تاريخ وشرف بيسوى تاريخهم كلو"!"، الامر الذي اثار غضباً عارماً لدى فئة كبيرة من الطرابلسيين اذ اعتُبر هذا الخرق هو الثاني على مستوى "لوائح التغيير".

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