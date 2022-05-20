أموالٌ جديدة وصلت إلى المصارف.. من الذي تقاضاها؟

حصلت الأسلاك العسكريّة والمتقاعدون على سلفة المساعدة الاجتماعية التي جرى إقرارها في وقتٍ سابق من العام الجاري.

ومؤخراً، فقد تبيّن أن مختلف العسكريين تقاضوا قيمة شهرين من تلك المساعدة وذلك بعد تحويلها إلى المصارف.

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وساهمت هذه السلفة في "إنفراجة"، في حين أن كل عسكري كان في الخدمة الفعلية خلال فترة الانتخابات، سيتقاضى نحو 2 مليون ونصف المليون كمُكافأة.