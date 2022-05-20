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لبنان

أموالٌ جديدة وصلت إلى المصارف.. من الذي تقاضاها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2022 | 02:15
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حصلت الأسلاك العسكريّة والمتقاعدون على سلفة المساعدة الاجتماعية التي جرى إقرارها في وقتٍ سابق من العام الجاري.
ومؤخراً، فقد تبيّن أن مختلف العسكريين تقاضوا قيمة شهرين من تلك المساعدة وذلك بعد تحويلها إلى المصارف. 
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وساهمت هذه السلفة في "إنفراجة"، في حين أن كل عسكري كان في الخدمة الفعلية خلال فترة الانتخابات، سيتقاضى نحو 2 مليون ونصف المليون كمُكافأة. 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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