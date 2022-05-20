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لبنان

شخصية حزبية تعزز حضورها "في فترة الغياب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2022 | 02:45
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لوحظ أن إحدى الشخصيات من الصف الاول في احد التيارات المبتعدة عن المشهد السياسي تكثّف نشاطها مؤخراً بين قواعد التيار، وذلك من خلال الظهور المتواصل عبر منصات وسائل التواصل والتي تتيح المجال للنقاش مع جمهور التيار بشكل مباشر. 
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وقد رجّحت أوساط سياسية أن يكون سبب هذا التفاعل هو رغبة لدى هذه الشخصية لتعزيز القاعدة الحزبية تمهيداً لمرحلة مقبلة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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