شخصية حزبية تعزز حضورها "في فترة الغياب"

لوحظ أن إحدى الشخصيات من الصف الاول في احد التيارات المبتعدة عن المشهد السياسي تكثّف نشاطها مؤخراً بين قواعد التيار، وذلك من خلال الظهور المتواصل عبر منصات وسائل التواصل والتي تتيح المجال للنقاش مع جمهور التيار بشكل مباشر.

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وقد رجّحت أوساط سياسية أن يكون سبب هذا التفاعل هو رغبة لدى هذه الشخصية لتعزيز القاعدة الحزبية تمهيداً لمرحلة مقبلة.