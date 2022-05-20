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لبنان

"كتلة وازنة" للحريري في مجلس النواب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2022 | 03:15
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يقول معنيون إن "النواب الفائزين في الانتخابات والمحسوبين على  تيار المستقبل سيكونون عملياً مؤيدين لكل التوجهات السياسية للرئيس سعد الحريري، ولن يكون هناك تمايز بينهم وبين بيت الوسط كما حصل خلال مرحلة الترشح للانتخابات".
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وتقول مصادر مطلعة إن "عدة نواب لن يخرجوا من عباءة المستقبل بالرغم من كونهم خاضوا الانتخابات بعكس ارادته او حتى على لوائح الثورة، وعليه فإن كتلة نواب المستقبل السابقين هي من الكتل التي قد تتوسع مع مرور الوقت".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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