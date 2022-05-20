طعون متوقعة بانتخابات صيدا - جزين

يفكر أكثر من طرف سياسي واكثر من مرشح في دائرة صيدا -جزين بتقديم طعن امام المجلس الدستوري بنتائج الانتخابات النيابية في الدائرة بعد الكثير من المؤشرات التي تظهر ان هناك مشكلة في احتساب اصوات بعض الاقلام الامر الذي بدّل النتائج.

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وتقول المصادر إن "الطعون ستستند الى وجود صناديق لم تفرز او لم تحتسب اصواتها، كما انها ستستند الى حلقات تلفزيونية أظهرت تقدم مرشحين على اخرين بطريقة حاسمة لكن النتائج الاخيرة جاءت مغايرة، الامر الذي اثار الكثير من الشكوك".