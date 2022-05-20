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لبنان

نصاب "النصف زائد واحد" مؤّمن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2022 | 04:45
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على رغم ما أعلنه بعض الكتل النيابية وعدد من النواب الجدد عن عدم تصويتهم لمصلحة الرئيس نبيه بري لولاية مجلسية جديدة فإن ثمة إجماعًا على حضور الجلسة، التي سيدعو إليها الرئيس بري نفسه بصفته رئيسًا للسنّ، وذلك للمشاركة في التصويت إما بتسمية الرئيس بري وإما بورقة بيضاء، وبالتالي التصويت لنائب رئيس المجلس وإختيار رؤساء اللجان النيابية وأعضائها، مع العلم أن رئاسة بعض اللجان باقية على حالها، وأهمّها لجنتا الإدارة والعدل التي يرأسها النائب جورج عدوان، والمال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، على أن يتمّ إختيار بديل من النائب السابق عاصم عراجي لرئاسة لجنة الصحة العامة لإكمال ما بدأ به خلال جائحة كورونا.  
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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