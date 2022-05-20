هذا ما قاله وزير الصحة عن أدوية السرطان والامراض المستعصية

أكد وزير الصحة العامة فراس الابيض في حديث لـ"صوت لبنان" أن ادوية السرطان والامراض المستعصية لا يستطيع احد تحمل كلفتها ومجلس الوزراء اليوم سيدعم البند الذي يتعلق بدعم الدواء لمدة اربعة اشهر متتالية".

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وتابع أن " الازمة التي نمرّ بها غير مسبوقة كما يدخل عليها عوامل اخرى مثل التعطيل الاداري والمناكفات، مشكلتنا خارج نطاق الوزارة ونطلب من الجميع تكثيف الجهود".

وأشار الى أن غالبية المشاكل الى نشهدها هي نتيجة عدم توفر الاموال، نحن نمر بظروف استثنائية وعلى الجميع التكاتف سوية للنهوض بالبلد من المأزق.