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لبنان
ما علاقة "الدولارات الإنتخابية" المزّورة بواوي المنجل؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-05-2022
|
05:15
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تبّين أن الدولارات التي إستعملت في الإنتخابات النيابية، وفي مختلف المناطق اللبنانية، مزورّة وغير صالحة للصرف، وبالتالي فإن الذين تلقوا هذه الدولارات باتوا محرجين، أولًا لأنهم لم يتنعموا بهذه "العطاءات"، وثانيًا لأنهم غير قادرين على البوح بما جرى معهم، وذلك خوفًا من أن ينفضح أمرهم ويتضح أنهم من بين الفئات المرتشية. وهكذا "أكلوا الضرب".
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وتعليقًا على هذه الواقعة ذكرّ أحد الظرفاء بمثل الواوي الذي بلع المنجل.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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