عن أموال المودعين والدولار الجمركي.. هذا ما قاله خبير اقتصادي

قال الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان إنّ "ما تم تفريطه من أموال المودعين كان لدعم الدولار انتخابياً وسياسياً".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، اعتبر بو سليمان أنّ الصيغة المطروحة للدولار الجُمركي تكرّس اللاعدالة الاجتماعية.