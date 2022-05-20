Advertisement

لبنان

الناطور سرق الدولارات على دفعتَيْن.. وهذا ما حل به!

Lebanon 24
20-05-2022 | 02:34
A-
A+
Doc-P-954230-637886363103580844.jpg
Doc-P-954230-637886363103580844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

ادّعى المواطن ع. ب. (من مواليد عام 1954) لدى مخفر حارة صيدا في وحدة الدّرك ضدّ مجهول، حول تعرّضه لعملية سرقة مبلغ /4650/ دولاراً أميركيًا من داخل غرفة نومه في الفيلا العائدة له في محلّة الزيدانية-مجدليون.
Advertisement

على الفور، باشرت دوريات مفرزة استقصاء الجنوب استقصاءاتها وتحريّاتها المكثّفة، وبنتيجة المتابعة وبعد التأكد من عدم وجود آثار كسر وخلع في الفيلا وأنه يصعب التسلّل إليها من الخارج، جرى الاشتباه بالناطور الذي يعمل لديه، والذي يسكن مع عائلته في غرفة داخل الفيلا ويدعى:

ه. ن. (من مواليد عام 1997، لبناني).
على الأثر، داهمت قوّة من المفرزة مكان سكن الأخير وتمّ توقيفه. بالتحقيق معه، أنكر في بادئ الأمر علاقته بعملية السّرقة، ليعود ويعترف بإقدامه على سرقة المبلغ على دفعتين، وبإخفائه في منزل والده في محلّة تعمير عين الحلوة.

أودع (هـ. ن.) القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، كما ضُبِطَ المبلغ بالكامل من منزل والده، وجرى تسليمه إلى المدّعي بأقل من ساعتين على حصول الادعاء، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2022-05-20
05:22 | 2022-05-20
06:00 | 2022-05-20
05:39 | 2022-05-20
05:15 | 2022-05-20
05:00 | 2022-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website