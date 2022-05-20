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لبنان

صباحاً.. ماذا حصل في صيدا؟

Lebanon 24
20-05-2022 | 02:59
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أفادت إذاعة "صوت لبنان 100.5"، بأنه تم بدء رفع النفايات في مدينة صيدا، اليوم، وذلك بعد توقف دام لـ3 أيام بسبب إضراب عمال معمل معالجة النفايات المنزلية، احتجاجاً على عدم دفع المستحقات. 
 
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