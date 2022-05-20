ميقاتي التقى سفيري اليمن وفرنسا ويلقي كلمة مساء

يلقي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كلمة عند السابعة من مساء اليوم من السراي الحكومي، وتنقل مباشرة عبر وسائل الاعلام.



Advertisement بعد اللقاء اعلن السفير الدعيس: "نقلت الى الرئيس ميقاتي تهاني وتبريكات رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك بمناسبة نجاح العملية الانتخابية وتمنياته بأن يكون النجاح بالانتخابات بداية لانطلاق معالجة المشاكل الاقتصادية والتنموية التي يمر بها لبنان وعودة الاستقرار وبداية لتحقيق التنمية".

اضاف: "أطلعت الرئيس ميقاتي على المستجدات الحاصلة على الساحة اليمنية ومنها تشكيل المجلس الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والهدنة القائمة الآن بين الحكومة والميليشيا الحوثية التي استمرت شهرين، وتسعى الحكومة أن تكون الهدنة دائمة وتبدأ عملية السلام وعودة الاستقرار لليمن. وكان رئيس مجلس الوزراء استقبل سفير اليمن في لبنان عبدالله الدعيس في السراي الحكومي اليوم.بعد اللقاء اعلن السفير الدعيس: "نقلت الى الرئيس ميقاتي تهاني وتبريكات رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك بمناسبة نجاح العملية الانتخابية وتمنياته بأن يكون النجاح بالانتخابات بداية لانطلاق معالجة المشاكل الاقتصادية والتنموية التي يمر بها لبنان وعودة الاستقرار وبداية لتحقيق التنمية".اضاف: "أطلعت الرئيس ميقاتي على المستجدات الحاصلة على الساحة اليمنية ومنها تشكيل المجلس الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والهدنة القائمة الآن بين الحكومة والميليشيا الحوثية التي استمرت شهرين، وتسعى الحكومة أن تكون الهدنة دائمة وتبدأ عملية السلام وعودة الاستقرار لليمن.

السفيرة غريو

والتقى الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان.