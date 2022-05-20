كلاس: اللبنانيون لن يكونوا أضاحي

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أكد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، عبر حسابه على "تويتر" أن اللبنانيين لن يكونوا أضاحي..!لن أقبل ان يكون اللبنانيون أضاحي للمستغلين و المحتكرين و المُبتزّين.مرة بالمازوت مرة بالبنزين مرة بالكهرباء مرة بالماء مرة بالدواء مرة بالمستشفيات مرة بالخبز، واليوم بالإتصالات!نحن حكومة للناس ولسنا على الناس".