كلاس: اللبنانيون لن يكونوا أضاحي

اللبنانيون لن يكونوا أضاحي..!
لن أقبل ان يكون اللبنانيون أضاحي للمستغلين و المحتكرين و المُبتزّين.
مرة بالمازوت مرة بالبنزين مرة بالكهرباء مرة بالماء مرة بالدواء مرة بالمستشفيات مرة بالخبز، واليوم بالإتصالات!
نحن حكومة للناس و لسنا على الناس
— Dr Georges Kallas (@KallasDr) May 20, 2022
اللبنانيون لن يكونوا أضاحي..!
لن أقبل ان يكون اللبنانيون أضاحي للمستغلين و المحتكرين و المُبتزّين.
مرة بالمازوت مرة بالبنزين مرة بالكهرباء مرة بالماء مرة بالدواء مرة بالمستشفيات مرة بالخبز، واليوم بالإتصالات!
نحن حكومة للناس و لسنا على الناس