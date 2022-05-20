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لبنان

أرسلان التقى وهاب وتلقى اتصالا من ميقاتي ومسؤولين اخرين

Lebanon 24
20-05-2022 | 03:39
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 التقى رئيس "الحزب الديمقراطي"  طلال أرسلان بدارته في خلدة، رئيس حزب "التوحيد العربي " وئام وهاب، وبحثا في المستجدات السياسية الراهنة.

وشكر الوفود الشعبية التي زارته في خلدة وفي السرايا الأرسلانية - الشويفات من مختلف المناطق، بحضور الوزير السابق رمزي المشرفية، يتقدمها مشايخ ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وحزبيون ومناصرون، مؤكدين "وفاءهم لأرسلان ولهذا البيت وتاريخه والقيم المتمثلة فيه، مهما تبدّلت الظروف أو تغيرت".
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وكان أرسلان  تلقى اتصالات من كل من: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل، النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله" الحاج حسين الخليل.
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