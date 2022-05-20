إشكال في مطار بيروت... إليكم ما حصل (فيديو)

إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر وقوع اشكال في مطار بيروت الدولي، بين مسافر وعنصر أمني، بعد اتهام الأول لعنصر الجمارك بادخال صديقه بعد تجاوز خط المسافرين الذين ينتظرون دورهم لإتمام اجراءات السفر.

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