مصلحة الليطاني: إعادة التغذية بمياه الري لمشروع صيدا - جزين النموذجي

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه "بعد قيام الفرق الفنية في دائرة ري لبعا، و بإشراف مصلحة الاستثمار و الصيانة، على إنجاز و إنهاء أعمال التنظيف لقناة منسوب ال ٦٠٠ أسفل بركة أنان، تم إعادة التغذية بمياه الري لمشروع ري صيدا - جزين النموذجي ، ابتداء من صباح اليوم على كل شبكات المشروع"، داعية المشتركين الى "الترشيد في استهلاك كميات المياه وحصر استخدامها لأغراض الري، وعدم استخدامها للحاجات المنزلية".

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