ربطة الخبز بـ35 الف ليرة في هذه المنطقة!

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تسلمت الافران في النبطية صباح اليوم عددا قليلا من ربطات الخبز، بما لا يزيد عن 10 ربطات لكل متجر او محل، فيما بيعت ربطة الخبز في السوق السوداء بـ 35 الف ليرة.وفي سابقة خطيرة، أقدمت عائلات سورية في ساحة كفرجوز على الاستيلاء على اكثر من عشرين ربطة خبز من سيارة فان تابعة لاحد الافران في الجنوب، ودفعوا ثمنها.ولجأ المواطنون الى شراء الكعك والباتسيري والخبز المرقوق، بعدما بدأ الطحين بالنفاد في الافران رغم رفع الدعم وزيادة سعر ربطة الخبز الى 16 الف ليرة.