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لبنان

حلحلة في أزمة المحروقات.. هذا ما تم الاتفاق عليه

Lebanon 24
20-05-2022 | 04:15
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أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث لاذاعة "صوت كل لبنان" ان أزمة المحروقات تتجه نحو الحل، مشيراً الى ان جدولاً جديداً  للأسعار سيصدر اليوم.
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