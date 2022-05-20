حلحلة في أزمة المحروقات.. هذا ما تم الاتفاق عليه

أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث لاذاعة "صوت كل لبنان" ان أزمة المحروقات تتجه نحو الحل، مشيراً الى ان جدولاً جديداً للأسعار سيصدر اليوم.

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