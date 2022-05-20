إنخفاض طفيف بأسعار البنزين... كم بلغ؟

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، أسعار المحروقات الجديدة، وجاءت على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 556000 (-3000)

البنزين 98 أوكتان: 567000 (-2000)

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المازوت: 678000 (-2000)

الغاز: 406000 (-2000)