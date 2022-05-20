Advertisement

لبنان

داخل "الباذنجان"..إحباط عملية تهريب مخدرات إلى سجن البترون!

Lebanon 24
20-05-2022 | 04:24
A-
A+
Doc-P-954256-637886428431080118.jpg
Doc-P-954256-637886428431080118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

 

بتاريخ 12-5-2022، وأثناء تفتيش أكياس تحتوي على كميّة من الخضار والمشتريات كان قد أحضرها القاصر: - أ. ف. (مواليد عام 2004، سوري الجنسية) إلى السجينَين (ع. ق.) و (ع. ح.) في سجن البترون، ضبط أحد عناصر التفتيشات في السجن المذكور، من خلال عملية تفتيش دقيقة، /21/ كيسًا صغير الحجم، بداخله مادّة حشيشة الكيف، و/60/ حبّة مخدّرة، و"دفاتر ورق لف سجائر"، مخبّأة بطريقة احترافية داخل خضار الباذنجان بهدف تهريبها إلى السجن.
Advertisement

تمّ ضبط الهاتف الخلوي العائد للقاصر، وجهاز خلوي آخر بحوزة السجين (ح. ح.)، وقد تبيّن وجود محادثات بين الطرفين عبر الأجهزة المضبوطة.

أوقف القاصر والسّجناء الثلاثة بجرم مخدّرات، وأحيل الملفّ والمضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي- طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2022-05-20
05:22 | 2022-05-20
06:00 | 2022-05-20
05:39 | 2022-05-20
05:15 | 2022-05-20
05:00 | 2022-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website