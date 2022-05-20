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لبنان

الجيش الاسرائيلي يتهم حزب الله بنقل أسلحة من ايران.. هذا ما قاله

Lebanon 24
20-05-2022 | 04:26
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، عبر تويتر، أن "نقِل حزب الله أسلحة من طهران عبر دمشق برحلات جوية مدنية يعرضها لخطر كبير".
 
وأشار الى "اننا نكشف عن مسار نقل أسلحة يديره رضا سيد هاشم صفي الدين، نجل السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والذي يستغل منصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية لمساعدة نجله في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى حزبالله".
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وتابع: في إطار منصبه يقوم المدعو هاشم صفي الدين بمتابعة نشاطات حزب الله مع السكان الشيعة والتواصل مع الشخصيات البارزة في لبنان وإدارة آليات الاعلام والاتصالات، نجله، سيد رضا، متزوج من ابنة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس ويقوم بزيارة إيران عدة مرات شهريًا حيث تعيش زوجته.
 
وأكمل: نكشف أن الرحلات الجوية التي يقوم بها المدعو رضا صفي الدين لإيران تحمل أبعادًا خفية حيث يستغل إقامته هناك لتنسيق عمليات نقل أسلحة متقدمة إلى حزب الله مستخدمًا شبكة من البنى التحتية والموارد ونشطاء التي تعود إلى المجلس التنفيذي الذي يرأسه والده وبدعم جهات على علاقة بالحرس الثوري.
 
ورأى أنه لضمان الحفاظ على السرية يتم نقل الأسلحة على متن رحلات مدنية من إيران الى مطار دمشق الدولي بما يعرض المدنيين الى خطر محدق. 

وأكد أنه "سيواصل الجيش مراقبة كل محاولات حزب الله الهادفة  إلى تهديد أمن إسرائيل وسيعمل وفق الحاجة  لحماية أمن ومواطني الدولة".
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