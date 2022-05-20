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لبنان

تبادل لاطلاق النار في المنية... ما القصة؟

Lebanon 24
20-05-2022 | 05:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تبادل نار بين مجموعة اطراف في منطقة المنية ما أثار الذعر في صفوف المواطنين.
 
وفي المعلومات، وقع تبادل النار بعد محاولة سرقة كانت ستطال أحد المستودعات التابع لعائلة "علم الدين".
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المنية

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