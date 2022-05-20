تبادل لاطلاق النار في المنية... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تبادل نار بين مجموعة اطراف في منطقة المنية ما أثار الذعر في صفوف المواطنين.

وفي المعلومات، وقع تبادل النار بعد محاولة سرقة كانت ستطال أحد المستودعات التابع لعائلة "علم الدين".