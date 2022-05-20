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لبنان

مساعدة اجتماعية خاصة بالجيش... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-05-2022 | 05:53
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صدر تعميم عن قائد الجيش العماد جوزيف عون يقضي باعطاء مساعدة اجتماعية لعناصر الجيش بعد نجاحهم بحفظ أمن العملية الانتخابية. 
 
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