"سنبدأ ثورة حقيقة وسنريهم كيف تكون"... وهاب: في عام 2025 ستكون اكتملت خطتنا

قال رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب "لم أكن راغبًا بالترشح للانتخابات، واصوات الاغتراب عدّلت النتيجة لمصلحة تيمور جنبلاط ومروان حمادة".

وأضاف وهاب في حديثٍ لـ"الجديد": "أنا ممثل للسنّة ولعروبتهم وللشيعة وللمسيحيين والدروز، وانا الوحيد في لبنان الذي انتخبته الطوائف الـ4".

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وتابع: "أنا صنعت 3 نواب في الشوف، وفي عام 2025 ستكون اكتملت خطتنا".

وأشار وهاب إلى أنّه "اذا تمسك جبران باسيل بوزارة الطاقة انا سأتهمه بالشبهة، وادعو الى اعطاء وزارات الطاقة والاتصالات والصحة للمجتمع المدني".

وقال إنّ "حزب الله لا يريد الاكثرية لسبب اقتصادي ومالي، ويريد الأكثرية لسبب استراتيجي، ولديه 8 نواب "مخفيين".

وتمنى وهاب على "الرئيس نبيه بري ان لا يترشح على رئاسة مجلس النواب، فإسم نبيه بري اكبر من رئاسة المجلس".

وأضاف: "سأتشاور مع مجموعة من الاصدقاء في إطار توسيع إطار حزب "التوحيد العربي"، وسنبدأ ثورة حقيقة وسنريهم كيف تكون "الثورة".