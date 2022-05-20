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لبنان

رئيس بلدية جبيل يجتمع بأصحاب المقاهي لتنظيم الموسم الصيفي

Lebanon 24
20-05-2022 | 06:05
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مع بداية موسم السّياحة الصّيفي، بدأت بلديّة جبيل-بيبلوس بالتّحضير لاستقبال رواد السّهر، وفي هذا الإطار اجتمع رئيس البلديّة وسام زعرور مع وفد من أصحاب ومستثمري المقاهي الليلية، لوضع خطّة تنظّم هذا القطاع وتحدّد سبل التعاون التام بين أصحاب المقاهي من جهة وبينهم وبين البلديّة من جهة أخرى، وخصوصاً أن الإقبال كبير في مدينة عالميّة سياحيّة.
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وأكّد زعرور أن البلديّة "تتحضّر لموسم مزدهر بإذن الله، وتستقبل خلال الأشهر المقبلة احتفالات ومهرجانات ونشاطات ثقافيّة وفنيّة ورياضيّة وغيرها تجذب النّاس من الفئات والأعمار كافّة، الأمر الذي يتطلّب تنظيم والتزام وتعاون من قِبل كلّ أركان المجتمع الجبيلي، لأجل المصلحة العامّة ومصلحة جبيل".
وأكّد أصحاب المقاهي التزامهم بالقرارات المتّخذة، وتحديد أسعار مقبولة تتناسب مع الأوضاع الإقتصاديّة الرّاهنة، وعدم تقديم النرجيلة، والسّماح بدخول فقط لمن هم فوق سنّ ١٨ سنة إلى المقاهي، واحترام تباعد المسافة بين الطاولات وممرّات المشاة، إضافة إلى إطفاء الموسيقى في الوقت المحدّد، والمحافظة على النّظافة وفرز النفايات، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وعلى سمعة المدينة.
 
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