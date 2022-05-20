استعدوا للكتل الحارة.. تبلغ ذروتها في هذا الموعد

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توقعت صلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات، كما تنشط الرياح لتصل لحدود ال65 كلم/س تحمل معها طبقات من الغبار بخاصة جنوب البلاد وبقاء الرطوبة النسبية منخفضة.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا توثر على الحوض الشرقي للمتوسط، تبلغ ذروتها يوم غد السبت وتنحسر يوم الأحد مع اقتراب منخقض جوي متمركز فوق اليونان يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا مع تدن في درجات الحرارة.ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة تصل لحدود 65 كلم/س اعتبارا من بعد الظهر، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات، كما تنشط الرياح لتصل لحدود ال65 كلم/س تحمل معها طبقات من الغبار بخاصة جنوب البلاد وبقاء الرطوبة النسبية منخفضة.الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة موحلة جنوبا اعتبارا من المساء.الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.- الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17الى 29 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 20 و 45 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 65 كلم/س.- الانقشاع: متوسط اجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 60 %.- حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 23 درجة.- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05,34- ساعة غروب الشمس: 19,35